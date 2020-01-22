Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Расширение профилактических осмотров и программ диспансеризациив 2019 году позволило на 1,6% сократить смертность в Ленинградской области. В то же время, как и в целом по стране, в регионе продолжается снижение рождаемости. Об этом 22 января заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM.

На реализацию нацпроекта «Демография» в Ленобласти в 2019 году было предусмотрено чуть более 2,9 млрд рублей — это и региональные и федеральные средства.

«Мы выполнили данный показатель в целом по демографии на 93,2%, но то, что в части финансовой поддержки детей и их семей — на 99,4%», — сказал Емельянов.

Однако и этих средств оказалось недостаточным, чтобы существенно улучшить демографическую ситуацию в области. Спад рождаемости сейчас отмечается повсеместно, однако в Ленобласти, по мнению чиновника, показатели не такие критичные.

Как уточнил зампред областного правительства, невыполнение плана не прошло по проекту «Спорт — норма жизни» — по техническим причинам региональные власти не успели потратить часть средств на строительство бассейна в Сертолово. Но Емельянов заверил, что область продолжит выплачивать за первого ребёнка. В прошлые годы это было за счёт только регионального бюджета, но начиная с 2020 года, к сумме будут добавлены средства из федерального бюджета, как и говорил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию.

«В 2019 выплаты на первого ребёнка в Ленобласти получили 3910 семей. Ежемесячную выплату по рождению третьего и последующего ребёнка до трех лет за прошлый год получили 9620 семей», — отметил Емельянов.

Согласно актам записи гражданского состояния, в 2019 году в Ленобласти рождаемость сократилась на 3,64%, смертность сократилась на 1,6%. По словам чиновника, данные Росстата, которые станут известны в феврале, скорее всего будут немного отличаться, поскольку там учет идет по-другому.

«Для нас очень важно, что сегодня, фактически по всем показателям, за исключением онкологии, смертность на 2019 год сокращена. Мы практически остались на том же уровне, что и в предыдущие годы, этого удалось достичь благодаря профилактическим мерам», — подытожил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти объяснили рост показателей больничной смертности