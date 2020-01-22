Цхинвал, , 15:08 — REGNUM Ряд образовательных учреждений закрыли в Южной Осетии с 22 января из-за роста числа заболевших детей. Об этом рассказала на заседании правительства республики председатель комитета Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева, сообщает агентство «Рес».

Глава Юго-Осетпотребнадзора сообщила, что в целом в регионе эпидемиологический порог не превышен, но в ряде школ и детских садах количество заболевших гриппом и ОРВИ превысило 20%. Там было решено установить карантин.

Кочиева рассказала, что до 1 февраля закрыто восемь школ и шесть детских садов. Она также отметила что рост заболеваемости в январе начался с третьей недели. Подобное наблюдается практически каждый год, и обычно длится до конца февраля.