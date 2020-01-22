Ташкент, , 15:02 — REGNUM На здравоохранение в Узбекистане из государственного бюджета в 2020 году выделили 14,8 трлн сумов ($1,55), сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В частности, затраты на закупку лекарств составят 1,49 трлн сумов ($156 млн), на снабжение учреждений скорой медицинской помощи — 102,8 млрд сумов ($10,8 млн). Расходы на лекарства по сравнению с 2019 годом выросли на 36%. Затраты на лечение каждого пациента в онкологических учреждениях составят 66 227 сумов ($6,9), на каждый экстренный вызов — 6700 сумов ($0,7).

Как сообщало ИА REGNUM, объем финансирования системы здравоохранения по итогам 2019 года в Узбекистане составил 12,1 трлн сумов ($1,27 млрд). Следовательно, расходы в 2020 году планируется увеличить на 22%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане в 2019-м на финансирование здравоохранения выделено $1,3 млрд