Усмань, Липецкая область, 22 января 2020, 15:00 — REGNUM Президент Владимир Путин отметил важность изучения истории в школах, которое также будет включать исследования об истории семей учеников. Об этом он заявил на встрече с общественниками, которую провёл 22 января в Липецкой области.
По мнению президента, деятельность по сохранению исторического наследия должна проводиться на федеральном и региональном уровнях, однако большую роль играет в этом и школа. Путин выразил надежду, что эту работу поддержат и классные руководители.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: без знания истории люди теряют самоидентификацию
Читайте развитие сюжета: Путин пообещал Усманской школе искусств новый рояль