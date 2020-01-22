Усмань, Липецкая область, , 15:00 — REGNUM Президент Владимир Путин отметил важность изучения истории в школах, которое также будет включать исследования об истории семей учеников. Об этом он заявил на встрече с общественниками, которую провёл 22 января в Липецкой области.

По мнению президента, деятельность по сохранению исторического наследия должна проводиться на федеральном и региональном уровнях, однако большую роль играет в этом и школа. Путин выразил надежду, что эту работу поддержат и классные руководители.

«Небольшие деньги — пять тысяч, которые мы водим на классное руководство, — не столько материальное поощрение, сколько знак уважения к тем преподавателям, которые занимаются классной работой. У нас преподаватели — талантливые люди, увлечённые своей работой, как правило», — заявил президент.

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