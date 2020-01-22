Пекин, , 15:02 — REGNUM Органы здравоохранения Китая подтвердили 440 случаев заболевания пневмонией нового типа, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 22 января сообщает агентство «Синьхуа».

По данным источника, случаи заболевания новой пневмонией были зарегистрированы в 13 китайских провинциях.

Также, как сообщил на пресс-конференции, посвященной новому заболеванию, заместитель директора Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Ли Бин, на данный момент от новой пневмонии скончалось девять человек, причем все — на территории провинции Хубэй в Центральном Китае.

Кроме этого, по словам Ли Бина, на данный момент выявлен один заболевший в Японии, четыре в Таиланде и один — в Южной Корее.

При этом замдиректора комиссии по здравоохранению отметил, что количество случаев заражения не выросло за последнее время из-за улучшения методов диагностики и реагентов для подтверждения нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в КНР рассказали, что среди тех, кто выявлен в Китае с заболеванием пневмонией, вызываемой новым штаммом коронавируса 2019-nСoV, нет ни одного гражданина России.