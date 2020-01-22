Усмань, Липецкая область, 22 января 2020, 14:52 — REGNUM Просветительская работа по истории России должна проводиться на федеральном, региональном и школьном уровнях. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с общественностью в Усмани 22 января.
Липецкий школьник предложил президенту ввести уроки краеведения, на которых школьники будут изучать истории своих семей.
«Мне кажется, что я каждый день занимаюсь уроками краеведения», — пошутил президент. При этом он назвал предложение важным.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин похвалил Усмань за развитие социальной инфраструктуры