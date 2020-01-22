Усмань, Липецкая область, , 14:52 — REGNUM Просветительская работа по истории России должна проводиться на федеральном, региональном и школьном уровнях. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с общественностью в Усмани 22 января.

Липецкий школьник предложил президенту ввести уроки краеведения, на которых школьники будут изучать истории своих семей.

«Мне кажется, что я каждый день занимаюсь уроками краеведения», — пошутил президент. При этом он назвал предложение важным.

«Нельзя, чтобы у нас в общественном сознании, особенно у молодёжи, складывалось впечатление, что можно рассчитывать на хорошее будущее, не зная прошлого. Это заблуждение, такого никогда нигде не было. Если мы хотим просто жить хорошо, хотим думать о будущем — конечно, нужно знать всё о прошлом. Не зная этого, не понимаешь, куда идти. У людей пропадает самоидентификация — чем всегда славилась наша страна, и чем всегда она была крепка изнутри. Мы единый российский народ, и это придаёт нам огромную внутреннюю силу», — заявил Путин.

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