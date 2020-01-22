Пемба, , 15:16 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива рекомендовал губернаторам всех областей восточноафриканской страны должным образом контролировать вопрос предоставления девочкам образования, а также принимать меры по отношению к тем, кто лишает школьниц этого права. Об этом передает газета Nipashe.

Выступая после осмотра проекта по строительству Техникума Дайя в округе Вете на острове Пемба, Маджалива также призвал всех школьниц сообщать в администрацию о лицах, которые пытаются лишить их права на образование.

Маджалива подчеркнул, что правительство намерено защищать права девочек, а также гарантировать, что они получат достойное образование, чтобы впоследствии обеспечивать себя и свою семью.

Он добавил, что все девочки достойны уважения, а также права на получение образования без каких-либо препятствий.

Премьер-министр отметил, что каждый, кто предпримет попытку запретить девочке обучаться, будет приговорен к 30 годам тюремного заключения.