Москва, , 14:51 — REGNUM Законопроект о праве родителей знать о состоянии здоровья детей до 18 лет Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Речь идет о здоровье детей в возрасте от 15 до 18 лет.

«С 15 лет возникает возможность дачи информированного добровольного согласия на медицинские вмешательства, но родители не имеют право на информацию о его здоровье», — объяснил необходимость принятия закона член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев («Единая Россия»).

Так, парламентарии обеспокоены тем, что родители не знают о том, что подростки старшего возраста пьют, курят и рано начинают половую жизнь.

Инициатива разработана в целях распространения права родителей (законных представителей) на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.

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