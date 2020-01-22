Москва, , 15:00 — REGNUM Защитники Ивана Голунова призвали нового генпрокурора РФ Игоря Краснова принести официальные извинения за незаконное задержание журналиста правоохранителями. Об этом сообщил 22 января адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Он пояснил, что на имя генпрокурора подана жалоба, в которой сторона Голунова просит признать незаконным бездействие должностных лиц надзорного ведомства. Оно выражалось в том, что от имени государства Голунову не принесли извинений.

«Просим официальное извинение принести», — приводит слова Бадамшина ТАСС.

По мнению защиты, Голунова незаконно подвергли мерам процессуального принуждения и необоснованно привлекли к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Инцидент с ним произошел летом 2019 года, в рюкзаке Голунова якобы нашли наркотики, но позже обвинения с него были сняты.

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