Улан-Удэ, , 14:48 — REGNUM В Бурятии снова объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Бурятском гидрометцентре, ссылаясь на установившуюся погоду, неблагоприятную для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Но в отличие от предыдущих случаев, в этот раз режим «чёрного неба» ввели в столице Бурятии сразу на две сутки — с 11 часов 22 января до 11 часов 24 января 2020 года.

«При возникновении неблагоприятных метеорологических условий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

Так, по данным «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 22 января в атмосфере города превышены нормативы по содержанию взвешенных веществ до 1,96 ПДК, азота диоксида до 1,9 ПДК, фенола до 1,5 ПДК. Отмечается, что в период НМУ организации обязаны уменьшить выбросы со своих источников.

«Предприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15−20%», — подчеркнули в управлении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава республики Алексей Цыденов признал в ходе прямого эфира со своими подписчиками в соцсетях, что в городе нечем дышать. По его словам, проблема старая, но быстрых и лёгких решений нет.

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