Токио, , 14:47 — REGNUM Игра Little Town Hero выйдет на консоли PS4. Об этом сообщалось 21 января на странице издательства Rainy Frog в Twitter.

https://twitter.com/RainyFrogGames/status/1219520982706094080

Релиз игры на PS4 состоится в Японии. Пока неизвестно, выйдет ли эта версия Little Town Hero в других странах.

Ранее Little Town Hero была эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch. Релиз игры состоялся в октябре 2019 года.

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