Москва, , 14:46 — REGNUM Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на границах с Российской Федерацией, не только на границе с Китаем», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января в Китае подтвердили 471 случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Вирус передается от человека к человеку. Сообщается как минимум о девяти жертвах коронавируса.

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