Пекин, , 14:50 — REGNUM Среди тех, кто выявлен в Китае с заболеванием пневмонией, вызываемой новым штаммом коронавируса 2019-nСoV, нет ни одного гражданина России. Об этом 22 января рассказал пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров.

«По имеющейся у посольства информации, среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет», — приводит ТАСС слова Егорова.

Кроме этого, он рассказал, что в целом российское посольство ведет контроль ситуации с гражданами России в Китае, а также следит за ситуацией с коронавирусом и находится в контакте с профильными службами Китая по данному вопросу.

Также пресс-атташе отметил, что на сайте российского посольства в Китае размещена информация, предупреждающая граждан России ввиду с заболеванием нового типа пневмонией о том, что необходимо заранее планировать поездки в Китай и не посещать город Ухань до того, как ситуация стабилизируется и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за вспышки пневмонии нового типа в Китае специалисты санитарно-карантинного пункта в аэропорту «Манас» столицы Киргизии начали проверять с помощью тепловизора состояние пассажиров авиарейса «Урумчи — Бишкек».