Киров, Калужская область, , 20:20 — REGNUM Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта состоялось 22 января в селе Волое Кировского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве здравоохранения Калужской области.

Современный модульный ФАП установлен взамен старого. На это в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» из регионального бюджета было выделено около трёх миллионов рублей. Из них свыше 373, 5 тыс. рублей направлено на приобретение медицинского оборудования и мебели. Подвод коммуникаций к медицинскому учреждению организован силами районной и местной администраций. Сельский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 260 человек, из которых 20 — дети.

В 2019 году в Калужской области было открыто 47 новых модульных ФАПов. В 2020 году в регионе планируют установить еще порядка 50 современных фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 153,5 млн рублей, в областном — 30 млн рублей.

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