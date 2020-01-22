Мадрид, , 14:32 — REGNUM На PC состоялся релиз многопользовательской игры Temtem, вдохновлённой франшизой Pokemon. Об этом сообщалось 21 января на странице проекта в Steam.

В Temtem геймеры будут коллекционировать и тренировать темтемов — фантастических существ с особыми способностями. Помимо этого, игроки смогут менять внешность своего персонажа, покупать дома и сражаться с друзьями в онлайн-режиме.

Напомним, Pokemon — это серия видеоигр и одноимённая медифраншиза, созданная японской компанией Nintendo. По сюжету всех игр этой линейки, геймеры коллекционируют и тренируют «карманных монстров» покемонов.

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