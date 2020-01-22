Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Официальное название для пятого американского марсохода будет выбрано из списка, в котором осталось девять позиций. Короткий список опубликован пресс-службой Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Глава планетологического отделения NASA Лори Глейз отметила, что на призыв космического агентства откликнулись более 28 тыс. детей, а также эксперты. Теперь общественность должна проголосовать за имя для аппарата миссии «Марс-2020».

В финал конкурса вышли слова «стойкость», «храбрость», «выносливость», «гениальность», «твёрдость воли», «потенциал», «настойчивость», «предвидение» и «ясность ума».

Как сообщало ИА REGNUM, запуск марсохода миссии «Марс-2020» запланирован на июль 2020 года. Название для него выбирают с июня 2019 года.

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