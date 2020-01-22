Нур-Султан, , 14:25 — REGNUM В Восточно-Казахстанской области лавина частично перекрыла дорогу на 64-м км участка Усть-Каменогорск — Алтай. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе регионального департамента по ЧС.

В ведомстве уточнили, что сход лавины произошел по причине повышенной температуры, обильных осадков и сильных порывов ветра. Объема сошедшей снежной массы составил 350 куб. метров.

Спасатели предупредили жителей о возможном сходе лавин и предостерегли от походов в горы, так как с 20 по 26 января в области объявлена лавинная опасность. Всего в регионе насчитывает 497 лавиноопасных очагов.

Напомним, 22 января с 16 часов 45 минут (13:45 мск) в Восточно-Казахстанской области было закрыто движение на участке Караганда — Аягоз — Богаз для всех видов транспорта.