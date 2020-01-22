Москва, , 14:25 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса микроблогов Twitter, свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Так, около 85% пользователей не могут воспользоваться приложением на платформе Android, еще 8% не могут войти в свои аккаунты, 6% жалуются на работу сайта.

С неполадками столкнулись пользователи из России, Британии, Испании, Франции, Турции и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 января пользователи по всему миру сообщили о неполадках в работе Twiiter. Так, самой распространенной проблемой, с которой столкнулись пользователи, проблемы с приложениями под Android — 67%.

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