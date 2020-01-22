Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск 21 января спросил на своей странице в Twitter, хотят ли геймеры поиграть в «Ведьмака» на приборной панели электрокара Tesla. Сейчас у этого опроса почти 85% положительных ответов.

https://twitter.com/elonmusk/status/1219881215156801536

Маск не уточнил, о какой части игрового «Ведьмака» идёт речь. Возможно, в ближайшее время изобретатель сделает новый анонс.

Напомним, на электрокаре Tesla уже можно поиграть в некоторые популярные видеоигры. Например, в Fallout Shelter или Cuphead.

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