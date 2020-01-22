Пекин, , 14:17 — REGNUM Arena of Valor в 2019 году стала самой просматриваемой мобильной киберспортивной дисциплиной на Twitch. Об этом 21 января сообщил портал Esports Charts.

За прошедший год игра собрала больше 72 млн часов просмотров. На пике популярности за проектом следили 764 тыс. зрителей.

Сообщается, что такого результата проекту во многом удалось достичь благодаря участию команд из Вьетнама в крупных турнирах. В этой стране у Arena of Valor большая фанатская база.

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