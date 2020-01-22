Алма-Ата, Казахстан, , 14:10 — REGNUM Вместо Никольского рынка в Алма-Ате планируют построить жилой комплекс. Об этом 22 января заявил глава управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время целевое назначение земельного участка, на котором находится рынок, уже изменено. Однако торговля на рынке продолжится до апреля 2020 года, отметил Оразалин.

Он отметил, что на территории Никольского рынка заняты около 170 предпринимателей, которые уже получили уведомления об ограничении срока работы рынка.

Напомним, в декабре 2019 года администрация Никольского рынка сообщила, что торговые площади планируется реконструировать, а контейнеры убрать.

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