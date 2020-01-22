Кизляр, Дагестан, , 14:16 — REGNUM На лечении в центральной городской больнице дагестанского Кизляра, жители которого массово отправились водой, по состоянию на 12:00 22 января находится 106 пациентов, из них 66 детей. У всех легкая или среднетяжелая форма болезни, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Со дня выявления вспышки острой кишечной инфекции в Кизляре (с 6 января) из медучреждения выписаны домой 108 заболевших, 52 из них — дети. Однако, несмотря на то, что в целом количество пациентов пошло на снижение, в больницу продолжают поступать больные. Так, за минувшие сутки с симптомами отравления поступило 11 пациентов, из них пять детей.

Напомним, в настоящее время в Кизляре временно закрыты два общеобразовательных учреждения, находящиеся в очаге заражения. На три дня, с 21 по 23 января, приостановили работу школа № 7 и гимназия № 6, в которых обучаются почти 2,4 тыс. детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане после массового отравления остаются в больнице 127 человек