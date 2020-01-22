Москва, 22 января 2020, 14:12 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует автомобилистам столицы пользоваться общественным транспортом в связи со снегопадом. Об этом 22 января сообщила пресс-служба ЦОДД в Twitter.
В связи с возможными затруднениями на дорогах автомобилистам рекомендуют пользоваться метрополитеном, МЦД и МЦК.
Напомним, ранее москвичам пообещали «эпизод настоящей зимы». По прогнозам синоптиков, снегопад должен был начаться вечером 22 января, однако снег пошел уже днем.
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