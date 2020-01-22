Усть-Канский район, , 14:00 — REGNUM В Усть-Канском районе Республики Алтай выявлены нарушения законодательства в ряде локальных актов образовательных организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В частности, одной из задач родительского комитета, согласно принятым Положениям, является содействие в укреплении материально-технической базы школы, совершенствование условий для осуществления образовательного процесса», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что требования противоречат федеральному закону. Районный прокурор принёс шесть протестов, по итогам рассмотрения которых незаконные акты исключили из положений.

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