Волгоград, , 13:56 — REGNUM Законопроект, в котором предусмотрена административная ответственность за курение в подземных станциях скоростного трамвая, поддержал комитет Волгоградской областной думы по охране здоровья. Если изменения будут приняты, нарушителей ждёт штраф в размере от 500 до трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поправки в официальный перечень мест, где запрещено курить, подготовлены на основе предложений регионального УМВД. Этот список дополнили подземными станциями муниципального предприятия «Метроэлектротранс», которое перевозит пассажиров на скоростном трамвае. Профильный парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять законопроект в двух чтениях.

Региональный закон о дополнительных мерах по охране здоровья жителей от воздействия табачного дыма вступил в силу два года назад. Кроме того, с сентября 2019 года на территории области введён запрет на пребывание несовершеннолетних в местах продажи электронных курительных устройств и жидкостей для них.