Ашхабад, , 13:52 — REGNUM Россия может подготовить первого в независимой истории Туркмении космонавта, если того пожелает Ашхабад. Об этом заявил заместитель президента российской академии космонавтики им. Циолковского, космонавт Юрий Батурин, сообщает РИА Новости.

Во время поездки в Туркмению Батурин встретился с главой космического управления агентства «Туркменсвязь» Аширом Гараевым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в космической отрасли.

По словам Батурина, партнерство России в Туркмении возможно в сфере запуска спутников, а также в сфере подготовки кадров. Кроме того, российская сторона готова сформировать техническое задание и создать второй спутник для Туркмении, а также оказать любые консультации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить к запуску второй спутник. Первый туркменский спутник был запущен 28 апреля 2015 года.

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