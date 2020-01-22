Давос, Швейцария, , 13:44 — REGNUM Власти Соединенных Штатов реализуют меры по недопущению распространения на территории страны коронавируса нового типа, заявил 22 января американский лидер Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«У нас действительно есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Он уже реализуется очень хорошо», — цитирует Reuters Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января 2020 года в мире был зарегистрирован 291 подтверждённый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом: 287 в Китае, два в Таиланде, по одному в Японии и Южной Корее.

Известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку. Сообщается как минимум о девяти жертвах коронавируса.

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