Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону объявили войну нарушителям парковки. Один из рейдов департамент автодорог и организации дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД провёл на улице Станиславского. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистарции 22 января.

«По результатам рейда было эвакуировано пять машин, припаркованных на тротуарах, ещё трём автомобилистам был оформлен штраф на месте», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Улице Станиславского внимание уделено в первую очередь, так как по ней курсируют трамваи. Однако подобные рейды затронут и другие транспортные артерии и будут проводиться регулярно.