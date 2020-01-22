Кизлярский район, Дагестан, , 13:34 — REGNUM В северной части Дагестана завершили газификацию села Новая Серебряковка Кизлярского района республики. В ближайшее время специалисты подключат к газопроводу около 200 частных домов, сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе районной администрации.

Для газификации села построены газопровод высокого давления длиной 6,6 км и распределительный внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления общей протяженностью порядка 8,8 км.

В ходе торжественной церемонии пуска газа глава Кизлярского района Александр Погорелов сообщил, что в настоящее время из 84 населенных пунктов района газифицированы 56. Остальные 28 планируется обеспечить газом к 2025 году.

Село Новая Серебряковка (прежнее название Марёновка) основано в 1863 году. Оно расположено в 37 км к северо-востоку от города Кизляра. В населенном пункте проживают около 800 человек.

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