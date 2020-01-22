Москва, , 13:30 — REGNUM Температура воздуха в Москве в начале метеорологических суток 22 января составила +4,1°С, что является новым температурным рекордом для января в столице России. Об этом 22 января рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вчера в 22 часа на термометрах у нас было плюс 4,1 градуса, но (этот показатель — ред.) уже относится к 22 января, так как метеорологические сутки начинаются с 22 часов», — приводит РИА Новости слова главного специалиста Московского метеобюро.

Также он указала, что такое значение является рекордом для сегодняшнего числа за весь период метеорологических наблюдений и напомнила, что предыдущее рекордно высокое значение температуры в Москве было установлено в 1999 году, когда столбики термометров поднялись до значения +3,8°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Позднякова пообещала «эпизод настоящей зимы» в Москве с обильным снегопадом и небольшими морозами, который произойдет в конце нынешней рабочей недели.