Великий Новгород, , 13:27 — REGNUM В Новгородской области до 9 мая 2020 года медали"75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» получат 8043 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Первые 20 наград новгородским ветеранам вручил губернатор региона Андрей Никитин 20 января, в 76-ю годовщину освобождения Новгорода от фашистов.

Юбилейные награды получили ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и люди, работавшие на временно оккупированных территориях СССР.

«Сегодня я, к сожалению, уже не могу сказать «спасибо» моему прадеду Василию, который в годы войны пропал без вести на Украине, и прадеду Ивану, который погиб в Братиславе. Для меня честь поблагодарить вас, уважаемые участники войны, ветераны, труженики, за ваш подвиг. То, что мы живем на этой земле — ваша заслуга. Для меня гордость — исполнить поручение президента и вручить вам юбилейные медали», — отметил Андрей Никитин.

Напомним, 18 января 2020 года первые юбилейные медали ветеранам в Санкт-Петербурге вручил президент России Владимир Путин. Церемонии награждения пройдут во всех регионах страны.

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