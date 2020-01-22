Москва, , 13:25 — REGNUM Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об «эпизоде настоящей зимы», который произойдет в столице России в конце нынешней рабочей недели.

«Эпизод настоящей зимы ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу», — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Также метеоролог добавила, что уже сегодняшним вечером в Москве начнется снегопад, который 23 января будет продолжаться весь день с разной интенсивностью. Кроме этого, она предсказала морозы в ночное время 23 января, в Москве до — 6 °C, а по области — до — 9 °C.

«Морозная погода продержится до дня пятницы. В пятницу небольшой снежок сохранится местами, но температура начнет повышаться и приблизится к нулю», — также рассказала Позднякова и отметила, что, по её мнению, такая температура не сможет растопить выпавший снежный покров и он сможет сохраниться в течение всех выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что погода, установившаяся в Москве, снова показала рекордное значение.