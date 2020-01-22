Иерусалим, , 13:19 — REGNUM Высшая награда международной организации «Друзья Сиона» была вручена президенту Грузии Саломе Зурабишивили в Иерусалиме. Об этом 22 января сообщает пресс-служба грузинского президента.

Сообщается, что награда была вручена Зурабшвили за поддержку евреев и государства Израиль со стороны грузинского народа. Вручал ее Майк Эванс, председатель совета директоров музея «Друзья Сиона». Он рассказал, что в данной организации состоит 70 млн человек по всему миру, в нее также входили более 40 мировых лидеров, среди которых были президенты, короли, принцы и принцессы.

Напомним, Зурабшвили прибыла в Иерусалим для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Музей «Друзья Сиона» находится в Иерусалиме. Он посвящен людям нееврейского происхождения, которые оказывали помощь еврейскому народу.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии попросила в Израиле ускорить легализацию трудовой миграции