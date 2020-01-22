Рамалла , , 13:10 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас принял решение о награждении руководителя Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову орденом «Звезда Иерусалима». Вручить награду он намерен лично, сообщил 22 января глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, награда стала выражением благодарности Аймани Кадыровой за помощь палестинским беженцам в Сирии.

«Махмуд Аббас также сообщил о своём решении наградить Аймани Несиевну орденом «Звезда Иерусалима», — написал Кадыров на своей странице в сосцсети «ВКонтакте».

Напомним, РОФ имени Ахмата Кадырова не один год оказывает помощь палестинским беженцам, оказавшимся в одном из самых больших на Ближнем Востоке лагере беженцев Ярмук в Сирии. Так, в 2016 году было организовано ежедневное обеспечение питанием 25 тысяч человек.