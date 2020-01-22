Иркутск, , 13:07 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой в регионе из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту города Иркутска», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Мониторинг в иркутском аэропорту организован с первых дней ситуации. На борту прибывающего самолёта проводится опрос пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья, бесконтактная термометрия и анкетирование пассажиров. Проходит еженедельный мониторинг за прибывающими пассажирами. С 1 января 2020 на территорию области прибыло около 27 тысяч пассажиров из неблагополучных по инфекционным заболеваниям стран, в том числе около 8 тысяч — из Китая.

«Случаев заболеваний среди прибывших пассажиров не зарегистрировано. В постоянной готовности находится изолятор медпункта аэропорта Иркутска», — отметили в управлении.

Обеспечена готовность специалистов санитарно-карантинного пункта для проведения противоэпидемических мероприятий на случай выявления особо опасной инфекции. Организовано взаимодействие с государственными контрольными органами, проведены инструктажи, предложения о взаимодействии направлены в консульство КНР в Иркутске, об осложнении эпидемической ситуации проинформировано областное агентство по туризму.

По данным ведомства, на 21 января 2020 года в мире был зарегистрирован 291 подтверждённый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом: 287 в Китае, два в Таиланде, по одному в Японии и Южной Корее, включая четыре с летальным исходом. Известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.