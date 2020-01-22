Львов, Украина, , 13:08 — REGNUM Во Львове четыре лидера шахтёрских профсоюзов объявили голодовку, требуя заплатить людям зарплату, сообщил 21 января телеканал «1+1».

Шахтёры не получают зарплату уже три месяца. Сумму задолженности предприятия «Львовуголь» перед 8 тыс. работниками составляет 318 млн гривен или свыше $13 млн.

Протестующие обещают голодать до тех пор, пока люди не получат зарплату хотя бы за один месяц. Свои требования они изложили по телефону премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

На самом предприятии работа идёт в обычном режиме, трудовой коллектив забастовку не объявлял.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель посоветовал детям шахтёров не продолжать дело родителей, а выбирать себе другую профессию.

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