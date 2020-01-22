Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM Две гражданки Казахстана осуждены в Бразилии за незаконный оборот наркотиков. Об этом 22 января заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Василий Олейник, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в Казахстане постоянно растет число граждан, приезжающих в республику из Бразилии. «И наших граждан, посещающих эту страну, около 1,5 тыс. ежегодно», — добавил Олейник.

По его словам, договор между Казахстаном и Бразилией о выдаче лиц создает базу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января депутаты Мажилиса одобрили договор с Бразилией о выдаче осужденных лиц, согласно которому регламентируется экстрадиция разыскиваемых лиц.

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