Котельники, Московская область, , 13:24 — REGNUM В подмосковном горокруге Котельники начали строительство двух жилых домов в составе ЖК «Кузьминский лес». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Жилые дома — кор. 3 и кор. 4 в составе ЖК «Кузьминский лес» — возводят в мкр. Белая дача горокруга. По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, площадь третьего корпуса составит 31,4 тыс. м кв. Он рассчитан на 448 квартир. В четвертом корпусе проектом предусмотрено 512 квартир. Общая площадь здания составит 39,2 тыс. м кв. Застройщиком объектов стала АО «Компания АТОЛ».

Первую проверку строящихся зданий проведут в феврале 2020 года. Завершение стройки намечено на первый квартал 2022 года.