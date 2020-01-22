Барнаул, , 12:57 — REGNUM В преддверие проведения регионального полуфинала конкурса «Лидеры России» для участников из Сибирского федерального округа власти Алтайского края обнародовали любопытную статистику по участникам данного проекта. Оказалось, что всего из Сибири на конкурс поступило 21 072 заявки, но приглашение в полуфинал получили 332 участника.

Больше всего конкурсантов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, оказалось в Новосибирской области (97 человек). Далее следуют представители Красноярского края (59 полуфиналистов), Омской области (36), Иркутской области (35), Кемеровской области (32), Томской области и Алтайского края (по 30 человек), Хакасии (11), а также Тувы и Республики Алтай (по одному полуфиналисту).

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Его сибирский полуфинал состоится в Экспоцентре Новосибирска. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.