Гонконг, Китай, , 12:57 — REGNUM Первый заболевший пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nСoV, выявлен в Гонконге. Об этом 22 января сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на источники.

По данным источников, заболевший пневмонией нового типа в настоящее время изолирован в оной из больниц Гонконга.

Кроме этого, предполагается, что позднее, в 19:30 (14:30 мск) представители медицинских служб Гонконга на пресс-конференции дадут свой комментарий о сложившейся ситуации.