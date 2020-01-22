Владикавказ, , 12:44 — REGNUM Правительство Северной Осетии утвердило льготы на проезд для школьников и студентов. В 2020 году учащиеся школ, вузов и техникумов будут ездить на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 50%-й скидкой, сообщили 22 января в пресс-службе главы региона.

По словам министра промышленности и транспорта РСО-Алании Хайдарбека Бутова, на обеспечение льготы в бюджете республики заложены средств в размере 500 тыс. рублей. В соответствии с принятым документом стоимость билета для школьников и студентов из Владикавказа в Эльхотово составит 68,4 рубля, а из Владикавказа в Беслан — 27,6 рубля.

Льготные билеты будут предоставляться при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего статус ученика или студента.