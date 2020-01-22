Воронеж, , 12:44 — REGNUM 539 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в 2020 году в Воронежской области. В регионе утверждён и опубликован краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области на 2020−2022 годы, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Около половины многоэтажных домов, включённых в план ремонта на 2020 год, расположены в Воронеже — 268 домов, ещё 25 домов планируется привести в порядок в Нововоронеже, 27 — в Борисоглебске, 219 — в муниципальных районах области. Из фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области будет направлено в общей сложности 2 млрд 458 млн рублей.

В план капремонта на 2020−2022 годы всего включено 4 тыс. 850 многоквартирных домов общей площадью 12,7 млн кв. м. При этом с 2020 года из бюджета региона будет выделяться ежегодно 450 млн рублей на софинансирование капитального ремонта жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, между тем, с 2020 года в Воронежской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт вырос почти на 40% — он составил составит 9,08 руб. на 1 кв. м общей площади вместо 6,6 руб. на 1 кв. м.

Читайте ранее в этом сюжете: С 2020 года воронежцы будут платить за капремонт больше