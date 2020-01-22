Ташкент, , 12:41 — REGNUM Компания «Худудгазтаъминот» («Хорезмгазснаб») раскритиковала отчет Узнефтегазинспеции за неточные данные, сообщили в пресс-службе компании.

По данным «Хорезмгазснаб», газовая инспекция опубликовала итоги проверок, в которых представители Узнефтегазинспеции не принимали участие. В частности, в отчете говорится о нарушениях на предприятиях «Мезбон» и «Нафосат бекати».

В «Хорезмгазснаб» сообщили, что инспекторы Узнефтегазинспеции никакого отношения к проверкам в названных компаниях не имеют. Подобные претензии были высказаны и по другим компаниям.

Напомним, 21 января «Узнефтегазинспеция» опубликовала отчет о незаконном использовании сжиженного и природного газа с 3 по 20 января 2020 года.

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