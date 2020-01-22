Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM Полиция Ростова-на-Дону ищет родителей учеников частного колледжа противопожарной и спасательной служб. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Руководитель профессионального образовательного учреждения стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Из материалов уголовного дела следует, что мужчина открыл колледж и студенты обучались платно. Однако лицензии на право данной деятельности он не имел. По окончанию учебного заведения юноши и девушки получить диплом о присвоении квалификации не смогли. Следователи устанавливают количество потерпевших.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский колледж противопожарной и спасательной служб был закрыт в ноябре 2018 года по решению прокуратуры. Учебное заведение проработало с 2015 года. По некоторым оценкам, за обучение директор получил более 11 млн рублей. При этом к ГУ МЧС России по Ростовской области колледж никакого отношения не имеет.

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