Москва, , 12:36 — REGNUM Большинство жителей России отмечали праздник Крещение Господне, поздравляя близких (80%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Больше половины граждан РФ (51%) ходили церковь за святой водой, 28% посетили церковные службы. 41% респондентов отмечали Крещение с близкими за праздничным столом.

Накануне праздника в 2020 году планировали окунуться в прорубь 16% опрошенных, что на 4%, меньше, чем в 2019 году. Но не всем удалось осуществить план, лишь 6% окунались в купель в этом году (12% среди молодых людей 18−24 лет).

Опрос проведен 17 и 20 января 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в крещенских купаниях с 18 н 19 января приняли участие 1,5 млн человек во всех регионах.

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