Рязань, , 12:36 — REGNUM Четвёртое уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника одной из исправительных колоний Рязанской области, сообщили 22 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Преступный эпизод выявлен в ходе расследования ранее возбуждённых дел.

По данным следствия, в апреле 2019 года сотрудник исправительной колонии пронёс на территорию режимного учреждения мобильный телефон и передал его осуждённому. Следователи не исключают, что могут быть установлены другие факты преступной деятельности подозреваемого.

Уголовные дела соединены в одно производство. Сотрудник исправительного учреждения находится под стражей.