Воронеж, 22 января 2020, 12:28 — REGNUM Воронежские медучреждения готовы принять больных с симптомами коронавирусной инфекции, об этом сообщила пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по Воронежской области.
Как отметили в Роспотребнадзоре, санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска. В ведомстве также просят граждан учитывать информацию о вспышке заболевания при планировании поездок в Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае от коронавируса на данный момент скончались уже девять человек. Первый случай заболевания датируется 12 декабря. Ранее эксперты назвали десять российских городов, риск проникновения куда коронавируса наиболее высок, это — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Иркутск, Новосибирск, Ульяновск, Казань, Екатеринбург, Сочи и Калининград.