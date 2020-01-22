Воронеж, , 12:28 — REGNUM Воронежские медучреждения готовы принять больных с симптомами коронавирусной инфекции, об этом сообщила пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по Воронежской области.

«На территории Воронежской области приняты меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему лиц заболевших и с симптомами характерными для коронавирусной инфекции, прибывших из неблагополучных районов Китайской Народной Республики», — уточнили в ведомстве», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в Роспотребнадзоре, санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска. В ведомстве также просят граждан учитывать информацию о вспышке заболевания при планировании поездок в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае от коронавируса на данный момент скончались уже девять человек. Первый случай заболевания датируется 12 декабря. Ранее эксперты назвали десять российских городов, риск проникновения куда коронавируса наиболее высок, это — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Иркутск, Новосибирск, Ульяновск, Казань, Екатеринбург, Сочи и Калининград.