Москва, , 12:23 — REGNUM Генеральный директор «Почты России» Николай Подгухов не уходит со своего поста. По крайней мере в компании такой информацией не располагают. Об этом заявили в пресс-службе «Почты России» 22 января.

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«В «Почте России» нет информации о смене генерального директора», — подчеркнул представитель государственного оператора почтовой сети.

Напомним, о возможной смене руководства «Почты России» ранее сообщило ТАСС со ссылкой на информированный источник. По данным издания, генеральным директором государственного оператора почтовой сети может стать бывший вице-премьер РФ Максим Акимов, который в прежнем правительстве курировал политику РФ в области транспорта, связи и цифровых технологий.

Собеседник утверждал, что Акимову поступило такое предложение и он его принял.

Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2019 года пост генерального директора, председателя правления АО «Почта России» занимает Николай Подгузов.

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