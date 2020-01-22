Москва, , 12:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, то новый коронавирус является провокацией и поручил комитету по охране здоровья информировать парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Число зараженных вирусом в Китае продолжает стремительно увеличиваться на фоне мутаций коронавируса, которые могут происходить и в будущем. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что вирус может быть провокацией с целью заработать на лекарствах. Володин не исключил такого варианта.

«Действительно, то что вы говорите — возможно, тем более есть такие примеры», — сказал Володин.

Он поручил комитету Госдумы по охране здоровья разобраться с этим вопросом и информировать депутатов Госдумы.

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