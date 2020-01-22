Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Заседание Южного окружного военного суда по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова отложено до 30 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 22 января.

По имеющимся данным, процесс отложен ля ознакомления с материалами уголовного ела и общения с адвокатами.

ИА REGNUM напоминает, что в качестве обвиняемых по делу проходят четыре человека. Совершить взрыв во время выступления артиста в мае 2017 года в Махачкале злоумышленники не смогли из-за усиленных мер безопасности.

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